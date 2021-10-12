Bakan Varank, sanayideki artışı açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde önemli artışlar söz konusu olduğunu söyleyerek üreterek büyümeye devam edildiğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar olduğunu bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretimi Ağustos 2021 döneminde tam gaz devam etti ve aylık bazda %5,4; yıllık bazda ise %13,8 arttı.— Mustafa Varank (@varank) October 12, 2021
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu.
Üreterek büyümeye devam ediyoruz! pic.twitter.com/lPfOvuxVRF
Sanayi üretiminin ağustos 2021 döneminde tam gaz devam ettiğini, aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 13,8 artış kaydedildiğini dile getiren Varank,"Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
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