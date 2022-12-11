Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi

Bakan Varank, Meclis önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Togg'dan rica ettik, bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil. Bugün Meclis'imize Türkiyemizin gurur projesiyle geldik. Bütçe görüşmelerimiz var.

Plan bütçe komisyonunda bana laf attılar, "madem Togg var neden onunla gelmedin" diye. Ben de muhalefeti dinliyorum onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik.

Bu araç seri üretim bandından çıkan bir test aracı."