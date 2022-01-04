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Bakan Varank, KOSGEB'in genç istihdamına destek paketinin detaylarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek" dedi.

Ekonomi 04.01.2022, 10:43 04.01.2022, 11:11
Bakan Varank, KOSGEB'in genç istihdamına destek paketinin detaylarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı KOSGEB'in gençlerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracak destek paketinin ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Varank, yazılı açıklamasında, geçen yılın nisan ayında Kovid-19 salgınından etkilenen "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" başlattıklarını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan programın yeni fazında imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok hizmet ve ticaret sektörünü de programa dahil ettik." ifadesini kullandı.

Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmelerin 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alacağını belirten Varank, "Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, işletmelerin, desteği aldıktan sonra 24 aya boyunca ödeme yapmayacaklarına işaret ederek, sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacağını bildirdi.

Başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını ve son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu aktaran Varank, destek kapsamında olan işletmeleri bu imkandan yararlanmaya çağırdı.

- İki faz tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında salgından etkilenen "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nı kamuoyuyla paylaşmıştı. İmalat sektöründeki işletmelerle teknoloji tabanlı start-up'ların başvuru yapabildiği programda, 3-21 Mayıs döneminde ilk, 21 Haziran-3 Eylül döneminde ikinci faz başvurular alındı.

Programın 3'üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil edilerek kapsam genişletildi.

Yeni etapta, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.

- Kimler kapsama dahil?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.

Kaynak: AA
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı #genç #teşvik #destek
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