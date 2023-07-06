Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon rakamlarının tek haneye düşürüleceğini söyledi.
Ekonomi 06.07.2023, 09:51
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmas sonrasında ekonomi yönetiminden beklenen değerlendirmeler geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar" dedi.
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