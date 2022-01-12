Bakan Pakdemirli duyurdu! Yüzde 50 hibe ile verilecek
Bakan Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir" dedi.
Ekonomi 12.01.2022, 10:18
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını belirtti.
Çiftçilerin bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebileceklerini kaydetti.
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