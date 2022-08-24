Bakan Nebati'den "vergi istisnası" açıklaması: Çalışmalar hızlanıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını söyledi.
Ekonomi 24.08.2022, 18:34 24.08.2022, 18:40
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız."
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