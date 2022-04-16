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Bakan Nebati: "Tek sorunumuz var, enflasyon"

Samsun'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tek sorunumuz var, enflasyon. Enflasyonun üstesinden geleceğiz, irademizle geleceğiz, aldığımız kararlarla geleceğiz. 'Ne yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Mali politikalarla, KDV indirimlerinden tüm mali politikaların, bütçenin sağlam tutulmasına, disiplinden en verilmeyecek şekilde çalışana kadar yolumuza yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi 16.04.2022, 01:42
Bakan Nebati: "Tek sorunumuz var, enflasyon"

Bakan Nebati, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen AK Parti Samsun İl Başkanlığı İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Türk milletinin çok şeyi hak ettiğini söyledi.

AK Parti iktidarında Türkiye'de 20 yılda yollar, hastaneler, okullar, kullanılan araçlar ve uçakların değiştiğini anlatan Nebati, "Bir ülke düşünün, alt yapı yatırımlarını tamamlamış. En son en büyük köprümüzü ne zaman açtık? 18 Mart'ta, Çanakkale'de, Çanakkale köprümüzü açtık. Büyük işler bitti. 2023'e hazır bir ülkenin lider partisinin bir teşkilat mensubu ve ülkesi olarak giriyoruz." diye konuştu. Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'e dünyanın satın alma gücü paritesiyle 11. gücü, elektrikli aracını yollarda kullanmaya başlayan, nükleer santralinin birinci ünitesini açan, hemen yanı başımızdaki Karadeniz'de doğal gazımızın vanasını açarak giriyoruz. 2023'e AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının aslında daha da perçinlendiği, güçlendiği, haziran seçimlerinin yapıldığı ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber hizmet edeceğimiz yılın arifesi olarak giriyoruz. Türkiye, kazanıyor, Türkiye büyüyor, çarklar dönüyor. İşsizlik 10,7'ye düşüyor. Kapasite kullanım oranı 80'lere geliyor. Üretim artıyor, ihracat artıyor. Birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenerek devam ediyor. Ufku olan, öz güvene sahip, istikrarlı yürüyen, menzilinde ne yapacağını bilen insanlarla ancak başarı elde edebilir. Kim buna inanıyor, kimin vizyonu geniş, kim güçlü bir şekilde duruyor? AK Parti. Kim alın terini bu ülke için sarf ediyor? Karşılıksız olarak Cumhurbaşkanımız, milletimiz, çalışanlarımız, çalıştıranlarımız. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz."

Zorlukların, üstesinden gelmek için var olduğunu dile getiren Nebati, "Tek sorunumuz var, enflasyon. Enflasyonun üstesinden geleceğiz, irademizle geleceğiz, aldığımız kararlarla geleceğiz. 'Ne yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Mali politikalarla, KDV indirimlerinden tüm mali politikaların, bütçenin sağlam tutulmasına, disiplinden en verilmeyecek şekilde çalışana kadar yolumuza yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyatla kazançlarını artırmaya çalışanlara karşı timlerimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Diyoruz ki, 'Yanlış yapmayın'. Şu ana kadar sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 40 binin üstünde işletmeyi denetledik. Kesmemiz gerekenlere cezalarımızı kesiyoruz. İşimizi sağlam yapıyoruz. Allah'ın izniyle yaz geliyor. Gerek karın ve yağmurun getirmiş olduğu bereket, gerek verimlilik artışıyla ortaya çıkacak gıdadaki, fiyatlardaki yüksekliğin aşağıya inmesiyle, gerek bizim mücadele alanımızla enflasyonla ilgili atacağımız adımlar, bu canavarın diğer olaylarda olduğu gibi yenilmesinin sonucunu doğuracaktır. Merak etmeyin. Biz bu işin üstesinden, her türlü zorluğun üstesinden nasıl geldiysek bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Siz yeter ki kararlı olun, siz yeter ki inanın, siz yeter ki güvenin. Her zorluk aşılmak içindir."

İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile partililer katıldı.

Öte yandan, iftar öncesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi ile Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'ni ziyaret eden Nebati, İlkadım ilçesindeki esnafa ziyarette bulundu.

Nebati, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA
#Nureddin Nebati #hazine ve maliye bakanı #Enflasyon #samsun
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