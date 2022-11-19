Bakan Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi
Geçen hafta inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kez de perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdük. Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik.— Dr.Nureddin NEBATİ (@NureddinNebati) November 19, 2022
Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6oDsdUIJ4b
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini belirten Nebati, "Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Nebati, geçen hafta da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.
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