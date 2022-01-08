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Bakan Nebati kadın yöneticilerle bir araya geldi

İş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik gerekli makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını söyledi.

Ekonomi 08.01.2022, 21:40
Bakan Nebati kadın yöneticilerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın yöneticileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, iş dünyasının kadın yöneticileri ile buluşan Bakan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantın sonrası basınla paylaşılan bilgi notuna göre, Türkiye Ekonomi Modelinin doğru bir model olduğunu ifade eden Nebati, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye’nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağını vurguladı.

Kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değinen Bakan Nebati, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı.

İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası kadın yöneticilere tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerden görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Basına kapalı toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Öte yandan, Bakan Nebati, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası ve STK’larımızın kadın yöneticileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonu ile ortak aklın simgesi olan değerli kadınlarımız, ekonomide devreye aldığımız politikaların başarıya ulaşabilmesinde en büyük güvencemiz olacaktır.

Bu kapsamda, üst düzey yönetimlerde kadın yönetici oranlarındaki artışı önemsemekle birlikte kadınlarımızın istihdamdaki payını artırmak amacıyla istişare odaklı katılımcı bir anlayışın yanı sıra güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz."

İş dünyasının kadın temsilcileri, Bakan Nebati ile buluşmayı değerlendirdi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Sayın Bakanımıza özellikle kadın girişimcilerin sorunlarını ve ihracattaki sorunları dile getirdik. Kendisi gayet dikkatlice hepsini dinledi. Bizlere yaptığı açıklamaları mutlaka sizlere de yapacaktır. Türkiye'de 3,2 milyon KOBİ var. İstihdamda ve yatırımda KOBİ'lerin finansmana erişimi noktasında Sayın Bakan'dan ricalarımız oldu. Kendisi de gayet olumlu yaklaştı ve önümüzdeki dönemin umutlu olduğunu iletti." diye konuştu.

"Ana hedef enflasyonu düşürmek"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ise toplantının çok samimi bir ortamda geçtiğine vurgu yaparak, "Son derece verimli bir toplantıydı. Aklımızdaki her şeyi çok samimi olarak söyledik. Öngöremediğimiz noktaları söyledik, dövizi sorduk, faizi sorduk. KDV'yle ilgili büyük problemlerimiz vardı. Bakanımız üç yıldır bu konuyla ilgili çalışıyordu. Kadınlar olarak dürüstçe her şeyi söyledik." şeklinde konuştu.

Tepe, enflasyonla mücadele konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "Bakan Bey tamamen ana hedeflerinin enflasyonu düşürmek üzerine olacağını, belirli bir süre sonra zaten dalgalanmanın bir yere geleceğini belirtti." ifadelerini kullandı.

Finansman sorunlarını da aktardıklarını bildiren Tepe, "'Bu sorunları aşabiliriz ama özellikle yatırımla ilgili yer problemlerimiz var' dedik. Kendisinin konusu olmamasına rağmen Bakan olduğu için bizim bütün sorunlarımızda, bürokrasinin her noktasında destek olacağını söyledi. Bir dertleşme havasındaydı. Samimiyet çok önemli tabii. Biz çok mutlu ayrıldık." dedi

"Yeni yatırımlar için umutluyuz''

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ise şunları söyledi:

"Sorunlarımızı aktardık Sayın Bakanımıza, o da daha iyi olunacağından bahsetti. Özellikle enflasyon, kur ve faiz şu an tabii hepimizin etkisi altında kaldığı ve bizi çok etkileyen sıkıntılı bir durum... Yakın zamanda geçeceğinden bahsetti. Kredi Garanti Fonu'nun tekrar geleceğinden bahsetti ki bu bizim için çok önemliydi. İhracatçının teşvik edileceğinden bahsetti. Yeni yatırımlar için umutluyuz. Ve kredilerin, fona erişiminin kolay olacağını, faizlerin düşeceğini söyledi. Bu bakımdan iyi ve verimli bir toplantı geçti."

"Verimli bir toplantı oldu"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ise verimli bir toplantı olduğunu belirterek, "Bizler bu ülkenin sanayici, işveren kadınları olduğumuz için davet edildik. Herkes kendi sektörüyle ilgili dertlerinden, problemlerinden, zorluklarından bahsetme lüksüne sahip oldu. Çok rahat bir ortamda herkes de birbirinin sektörüyle ilgili çok şey öğrendi. Çünkü kendi sektörünüzün dışında bir dünya yok zannediyorsunuz halbuki var, bunun için çok verimli oldu. Sayın Bakan da herkesin söylediğini tek tek not aldı ve de cevaplamaya çalıştı." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Nureddin Nebati #kadın yöneticiler #iş dünyası
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