Bakan Nebati G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hindistan'ın dönem başkanlığındaki 1’inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na, Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle çevrim içi katıldığını belirtti.
Ekonomi 24.02.2023, 08:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının, Türkiye'ye tahsis edilen özel bölümünde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin G20 üyelerine bilgi verdiklerini belirterek, "Uluslararası camianın bugüne kadar göstermiş olduğu desteğe teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de dayanışma içinde olmamızın önemini vurguladık." ifadesini kullandı.
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