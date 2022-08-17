Bakan Nebati esnaf ve işverene sağlanan vergi kolaylıklarının detaylarını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaftan işverenlere, yatırımcılardan tüketicilere kadar tüm kesimlere sağlanan vergi kolaylıklarını madde madde derledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Geniş kitleleri ve işletmeleri desteklediklerini belirten Nebati, "Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati'nin paylaşımında, sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin grafik de yer aldı.

Bu kapsamda esnaf ve işverene sağlanan vergi kolaylıkları 9 madde halinde sıralandı. Söz konusu kolaylıklar şöyle:

1- Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma ve belge düzenleme gibi zorunlulukları bulunmuyor. E-ticarete konu olan ve evde imal ettikleri ürünleri satanlar da esnaf muafiyetinden yaralanabiliyor.

2- Basit usule tabi 850 bin esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutuluyor.

3- Sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları basit bir yöntemle vergilendiriliyor.

4- Geçici vergi beyanname sayısı 4 yerine 3 olarak belirlendi.

5- Genç girişimcilere 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası uygulanıyor.

6- Asgari ücrette gelir ve damga vergisi istisna tutuluyor.

7- İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriliyor.

8- Çiftçilerin destek ödemelerinden vergi alınmıyor.

9- Yurt dışı ve içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınmasına imkan tanıyan "Yeni Varlık Barışı" düzenlemesi hayata geçirildi.

Tüketiciye sağlanan vergi kolaylıkları 4 madde halinde aktarılırken, enflasyonla mücadele ve vatandaşların alım gücünü artırmak amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen KDV oran indirimleri ile yaklaşık 50 milyar lira vergiden vazgeçildiği belirtildi. Tüketiciye yönelik diğer düzenlemeler şöyle sıralandı:

- Toptan-perakende ayrımı kaldırılmak suretiyle gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1'e indirilerek uygulama kolaylığı sağlandı.

- Vatandaşların tüketim sepetinde önemli yer tutan temizlik ve hijyen maddelerinde KDV oranları yüzde 8'e indirildi.

- Enerji teslimlerinin genelinde yüzde 18 KDV uygulanırken, meskenlerde kullanılan elektrikte ve çiftçilerin sulamada kullandığı elektrikte KDV oranları yüzde 8’e indirildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre yatırımcıya sağlanan KDV kolaylıkları ise şöyle:

1- KDV'de alıcı mükelleflerin satıcı mükelleflere bağlı olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla "İsteğe Bağlı Tam Tevkifat" uygulaması hayata geçirildi.

2- İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirildi.

3- İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırımlarındaki istisna 2025 yılı sonuna kadar uzatılırken, turizm inşaat yatırımları da kapsama alındı ve istisna uygulaması kolaylaştırıldı.

4- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV'siz alınabilmesine yönelik uygulama 2025 sonuna kadar uzatıldı.

5- Sanayi sicil belgesine haiz olan sanayicilerin, imalat sanayisinde kullanılmak üzere alacakları yeni makine ve teçhizatlar için yatırım teşvik belgesi olmasa dahi 2022 yılı sonuna kadar KDV istisnasından yararlanmalarına imkan sağlandı.

6- 6745 sayılı Kanunun 80. maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için AR-GE faaliyetleri sonucunda üretilen motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması getirildi.