Bakan Nebati: Enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktık
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir" dedi.
Ekonomi 03.02.2023, 12:58 03.02.2023, 13:59
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun yıllık bazda yüzde 57,68 seviyesine düştüğünü vurgulayarak şunları kaydetti;
Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız.
Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir.
Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür. Buna göre, Aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir.
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