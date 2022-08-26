Bakan Nebati'den The Economist'e cevap: 'Ters giden bir şey yok'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Economist dergisinin "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" yayınına yönelik olarak, "Türkiye ekonomisinde ima ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Economist dergisinin "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" yayınına yönelik, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak." ifadelerini kullandı.
İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor." yorumu yapıldı.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:
"İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin."
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