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Bakan Nebati'den 'kara para' iddiasına cevap: 'Kesinlikle söz konusu değildir"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Türkiye'ye kara para soruşturması açılacağı iddialarına tepki göstererek, "Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Ekonomi 21.11.2022, 10:02
Bakan Nebati'den 'kara para' iddiasına cevap: 'Kesinlikle söz konusu değildir"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yönelik bir kara para soruşturması açılmasının ya da Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara listesine alınmasının kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin kara parayla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelelerinin dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ettiğine işaret eden Nebati, "Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan Varlık Barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda FATF tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Nebati, FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde Türkiye'nin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığının açıkça kabul edildiğine dikkati çekerek, "Bildiride, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir. Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

- "Başarılardan duyulan rahatsızlığın tezahürü"

Ayrıca Türkiye'nin, özel önem atfedilen ve "Big 6" olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğunun değerlendirildiğini bildiren Nebati, şunları kaydetti:

"Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir. Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eş güdüm içerisinde sürdürmektedir."

#kara para #Bakan Nebati
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