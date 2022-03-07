Bakan Nebati'den gündem olan 'ayçiçek yağı' ile ilgili açıklama

Bakan Nebati, "Stoklarımızda hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek kadar ay çiçek yağı var" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Stoklarımızda hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek kadar ay çiçek yağı var. Yokmuş gibi hareket etmeye sevk eden, 'yağ stoku bitmiştir, gidip alın' diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Nebati ayrıca, "Ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin" dedi.