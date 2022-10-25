Bakan Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nebati'nin, reel sektör ve finans sektörü gibi ilgili birçok sektör temsilcisi ile dönemsel olarak bir araya gelerek ekonomideki gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Bu çerçevede, Bakan Nebati ve bankaların genel müdürlerinin bir araya gelerek, sektörün genel durumu hakkında değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, toplantıda, gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve taleplerin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum sürecinin değerlendirildiği bildirildi.

Bankacılık sektörünün gelişimi ve "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirmesi konusunun değerlendirilerek, mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğüne işaret edilen açıklamada, sektörün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu, kamu ile bankacılık sektörü arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Nebati'nin, sektör temsilcileriyle temaslarını sürdüreceği de ifade edildi.