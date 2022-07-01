Bakan Nebati: "Asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60"
Bakan Nebati, 2022 yılında net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranın yüzde 94,60 olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Ekonomi 01.07.2022, 20:34
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılbaşından bu yana net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranın yüzde 94,60 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Çalışanlarımızı ve emekçilerimizi fiyat artışları karşısında koruma kararlılığımızı ortaya koyan yeni asgari ücretin, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Nebati, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklamasının ardından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Yılbaşında; gelir ve damga vergisini kaldırarak açıkladığımız net asgari ücret tutarını Temmuz ayından geçerli olmak üzere %30 oranında bir ara artış ile 5.500 TL’ye yükseltiyoruz.— Dr.Nureddin NEBATİ
Kaynak: AA
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