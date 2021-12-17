banner38

Bakan Nebati: "Asgari ücret 24,4 kat, enflasyon 6,4 kat arttı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretlinin, yılbaşından itibaren aldığı maaşın neye kadir olduğunu göreceğini ve herkesin ötesinde kanaatini ortaya koyacağını belirtti.

Ekonomi 17.12.2021, 08:08
Bakan Nebati: "Asgari ücret 24,4 kat, enflasyon 6,4 kat arttı"

Nebati, TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde asgari ücret artışı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti açıklamasının ardından asgari ücretlilerden teşekkür mesajları aldıklarını aktaran Nebati, bu mesajlarda "Teşekkür ederiz. Bizi duydunuz, duyumumuzun da üstünde işler yaptınız. Sizden beklediğimiz de buydu. 19 yıldır yüzümüzü kara çıkartmadınız, teşekkür ediyor, dua ediyoruz. Asgari ücretli, yılbaşından itibaren aldığı maaşın neye kadir olduğunu görecek ve herkesin ötesinde kanaatini ortaya koyacak. diye konuştu.

Asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50,5 net artış yaparak 4 bin 253 lira 40 kuruşa çıkardıklarını kaydeden Nebati, asgari ücretin işverene maliyetini yüzde 39,9 artırdıklarını söyledi.

Asgari ücretin 2002 ile 2022 arasındaki artışıyla satın alma gücüne ilişkin örnekler veren Nebati, şöyle devam etti:

"Asgari ücret 2002 ila 2022 arasında 24,4 kat artarken enflasyon 6,4 kat arttı. Enflasyon, yüzde 538 artarken alınan asgari ücret yüzde 2 bin 438 oranında arttı. Aynı şekilde asgari ücretli 2003 yılında 203 kilogram ekmek alırken bugün 361 kilogram ekmek alabilir. Yılbaşından itibaren 468 kilogram ekmek alabilir. Asgari ücretli 2003 yılında 23 kilogram dana eti alabilirken 2021 yılında 46 kilogram, 2022 yılında bu artışla 62 kilogram dana eti alabilecek. 2003 yılında asgari ücret ile 57 kilogram beyaz peynir alınabilirken 2021 yılında 93 kilogram beyaz peynir, 2022'de ise 129 kilogram beyaz peynir alınacak.

2003 yılında asgari ücret ile 1447 kilovatsaat elektrik alınabilirken 2021'de 3 bin 317 kilovatsaat, önümüzdeki ay aldığı artışla 4 bin 637 kilovatsaat elektrik alınacak. Asgari ücretli 2003 yılında 614 metreküp doğalgaz alabilirken, bugün 1351 metreküp doğalgaz, önümüzdeki ay ise 1883 metreküp doğalgaz alabilecek. 2003 yılında 11 adet tüp alabilirken, 2021 yılında 22 adet, 2022 yılının ocak ayı artışı ile beraber 24 adet alacak. 2003 124 litre benzin alabilirken, 2021 yılında 368 litre, 2022 yılında 489 litre benzin, aynı şekilde motorin alabilecek. 2003 yılında 226 litre LPG alınabilirken şu anda 646 litre, önümüzdeki ayda da aynı şekilde artış söz konusu olacak."

#Nureddin Nebati #asgari ücret
Yorumlar (0)
banner35
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Erzurumspor 15 31
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 16 21
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8