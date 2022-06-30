Bakan Nebati açıkladı! Proje bugün itibariyle başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’ne ilişkin olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan tarafından duyurulan "Konutlarda Isı Yalıtım Projesi"ni hayata geçirdik. Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir.