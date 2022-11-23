Bakan Muş'tan 'zincir marketlerin' FETÖ irtibatı olduğu iddialarına yanıt
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlere ilişkin iddialar konusunda, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması" şeklindeki sözleri hatırlatılarak, "Bu konuda herhangi bir inceleme yürütüyor musunuz?" sorusu üzerine Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerin belirtti.
Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması" şeklindeki sözleri hatırlatılarak, "Bu konuda herhangi bir inceleme yürütüyor musunuz?" sorusu üzerine Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulunun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.
Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar." diye konuştu.
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