Bakan Muş böyle dikkat çekti: Son 10 yılın en güçlü büyümesi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyüme rakamları ile ilgili, "Türkiye ekonomisi 2021’de %11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi" dedi.
Ekonomi 28.02.2022, 11:59
Türkiye, 2021'in son çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 9,1'lik performansıyla büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da sosyal medya hesabından büyüme verilerini değerlendirdi.
Bakan Muş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2021’de %11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin %44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti."
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