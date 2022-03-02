Bakan Muş açıkladı: 'Tüm zamanların en yüksek rakamı'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara’da şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır" dedi.