Bakan Kurum paylaştı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?

Kahramanmaraş merkezli depremler güvenli konutların inşasını bir kez daha gündeme getirdi.

10 ilin etkilendiği asrın felaketinde, TOKİ tarafından inşa edilen 133 bin 759 konutta hasar oluşmadı.

"Doğru zemin, doğru teknik"

Peki binlerce binanın yıkıldığı asrın felaketinde TOKİ konutları nasıl sağlam kaldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu. "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı" sorusuna, "Doğru zemin, doğru teknikle" yanıtını verdi.

"Tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi özel inşaat teknikleri sayesinde,sarsıntı ve hasarın etkisi en az seviyeye indirildi.

Konut seferberliği başlatıldı

Depremden etkilenen iller için ise Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği başlatıldı. Bakan Kurum, çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

"İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Murat Kurum mesajında bir de video paylaştı. Videoda Adana Sarıçam, Gaziantep Islahiye ile Nurdağı, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Malatya Doğanşehir ile Osmaniye Toprakkale'de devam eden çalışmalara ilişkin görüntüler yer aldı.