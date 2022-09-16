Bakan Kirişci: Mavi Vatan'ın kaynaklarını milletimizin hizmetine sunmak bizim için istiklal meselesidir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u ziyaret ettikten sonra beraberinde Vali Süleyman Elban ve bazı milletvekilleriyle "Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kirişci, av yasağının devam ettiği 5 ay boyunca balıkçıların da vatandaşların da Akdeniz'de 15 Eylül'ü dört gözle beklediğini söyledi.

Türkiye'nin, dünyada adından söz ettiren güçlü bir balıkçılık sektörüne sahip olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerden birisiyiz. Avrupa’nın en modern 281 su ürünleri işleme tesisine de ülke olarak biz sahibiz. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz, sizlerin sayesinde büyüyor, gelişiyor. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.

"2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz"

Kirişci, hükümetlerinin doğru politikaları ve balıkçıların gayretli çalışmalarıyla geçen yıl su ürünleri ihracatının 1,4 milyar dolar düzeyine eriştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar dolar olmasını şimdiden bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için ise ihracat hedefimiz 2 milyar dolar ve inşallah hep birlikte emin adımlarla buraya ilerliyoruz. Balıkçılık sektörümüz, ihtiyacımızın çok çok üzerinde bir avcılık kapasitesine sahiptir. Bunun bilincinde olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzaladığımız balıkçılık anlaşmalarıyla reislerimiz, Atlantik’ten Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda avcılık yapma imkanına kavuştular. Balıkçı kardeşlerimiz, yaptığımız anlaşmalar sayesinde kendi sularımızda avladığımız balıkların miktarının kat kat fazlasını uluslararası sularda, okyanuslarda avlamaktadır."

"Görevimiz 85 milyon vatandaşımızın hakkını korumaktır"

Kirişci, geçen yıl başlattıkları uygulamayla balıkçıların Akdeniz'de kırmızı karides avcılığını sürdürmelerine ve Mavi Vatan'ın her noktasında Türk bayrağının dalgalandırılmasına imkan sağladıklarını ifade etti.

Mavi Vatan'ın önemini anlatan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin izlemiş olduğu başarılı politikalar neticesinde 780 bin kilometrekareye bir de 462 bin kilometrekare Mavi Vatan eklenmiştir. Rabbim bu memleketin, vatanımızın üzerinden bayrağımızı, ezanımızı ve bu aziz milleti her daim var etsin inşallah. Geçtiğimiz sene başlattığımız uygulama neticesindeki bu başarının inşallah bunun karşılığının kısa zamanda elde edileceğini düşünüyoruz. Bu sayede, balıkçılarımız, trol gemileriyle Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında 12 ay boyunca avcılık yapabilmektedir. Bu zenginliği, potansiyeli kullanmak elbette ki Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan elde etmiş olduğu haktır. Hükümet olarak temel görevimiz, kendi sularımızda da uluslararası sularda da 85 milyon vatandaşımızın hakkını korumaktır."

Yunanistan'ın adaları silahlandırması

Bakan Kirişci, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz’in en güzel şehirlerinden Adana'dan tüm dünyaya seslenmek istiyorum; Mavi Vatan'ın balıkçılık, lojistik ya da enerji, her tür kaynağını aziz milletimizin hizmetine sunmak bizim için bir istiklal ve istikbal meselesidir. Bu kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimse bu irademizi test etmeye kalkmasın. Adalar Denizi'ni paylaştığımız Yunanistan'ın son dönemde adaları silahlandırmak gibi şımarıklıkları ne komşuluk haklarıyla ne diplomasiyle ne de uluslararası hukukla izah edilebilir. Geriye dönüp baksınlar, tarih, ecdadımızın kanlarıyla vatan kıldığımız bu coğrafyada, haddini aşanların pişmanlıklarıyla doludur. Türkiye Cumhuriyeti ve bu aziz millet sabreder, yutkunur ama gün gelir masaya yumruğunu vurur. Gölge oyununu bırakın, birilerinin piyonu, maşası olmayın. Gelin, Türkiye'nin dostluğuna talip olun. Aksi halde 2 gün önce 101. yılını kutladığımız 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki akıbet sizi beklemektedir."

"5 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılımına engel olduk"

Kirişci, tüm doğal kaynaklar gibi su ürünleri kaynaklarının da sonsuz olmadığını, bunları korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak gerektiğini söyledi.

Akdeniz Bölgesi balıkçılarının talebi üzerine burada av sezonunun diğer denizlerden farklı olarak 15 Eylül'de açılmasının balıkçıların takdire şayan bir fedakarlığı olduğunu aktaran Kirişci, "Bu uygulama, buradaki balıkçılarımızın ne kadar bilinçli ve doğayı korumada kararlı olduğunun açık bir delilidir. Bunun için hepinize, tüm Akdenizli balıkçılarımıza teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

Kirişci, bakanlık olarak üç yıldır sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren istilacı balon balıklarının avcılığını desteklediklerini, avlanan bu balıklara ücret ödediklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede en az 5 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılımına engel olduk. Bu sene avlanan her balon balığı başına verdiğimiz desteği, balıkçılarımızı memnun edecek şekilde artırdık. Bildiğiniz gibi desteğimizi, bölgedeki türlere göre değişmekle birlikte, kuyruk başına 2,5 lira ile 12,5 lira olacak şekilde yeniden belirledik. Bölgede yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, koruma alanlarımızı da artırdık. Denizlerimize bıraktığımız yapay resif ve anti trol bloku ile ekosistemi destekliyoruz. Karataş'ta yapay resif yapılması için bakanlık olarak gereken izinleri verdik. Ayrıca projeye 1 milyon lira bütçe aktarımını da geçen hafta yaptık. Karataşlı balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bunlar sadece Adana ve Karataş’a özel değil. Hatay’a da Mersin’e de benzer yatırımları yapıyoruz, desteklerimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

Organize Su Ürünleri Bölgesi

Kirişci, çok yakında Karataş'ta Organize Su Ürünleri Bölgesi'nin karada olan bölümünde yılda 30 bin ton balık üretilmeye başlanacağını dile getirerek, "2023 başında faaliyete geçecek Karataş-Yumurtalık arasındaki denizde kurulan tesislerde ise ilk etapta yılda 60 bin ton üretim gerçekleşecek. İleriki dönemlerde ise toplamda 100 bin tona kadar balık üretimi yapılması mümkün olacak. Böylece, bu bölge Türkiye'nin balık üretim merkezi haline gelecektir" diye konuştu.

Bakanlık olarak balık üretilmesine ayrı bir önem verdiklerini anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerin başında geliyoruz. 2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarımıza bırakacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde balıklandırma miktarımızı 2023'te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz."

Balıkçılığa verilen destekler

Kirişci, bir yandan denizlerdeki varlıkları korurken diğer yandan balıkçılık sektörünü desteklemeye devam ettiklerine belirtti.

2003 yılından itibaren balıkçılar ve yetiştiricilere ÖTV ve diğer desteklerle beraber güncel birimle 18,2 milyar lira ödeme yaptıklarını ifade eden Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti hükümetleri olarak küçük ölçekli balıkçılık yapan kardeşlerimizi de her zaman destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde küçük ölçekli balıkçılarımıza verdiğimiz destek sadece 20 milyon liraydı. Hükümetimizin, kıyı balıkçılarımızı destekleme politikaları çerçevesinde verdiğim ilk talimatlardan biri bu rakamın 4 katına çıkarılması olmuştur. Önümüzdeki sene başında yaklaşık 80 milyon lirayı balıkçılarımıza dağıtacağız. Yine bu sezon balıkçılarımıza Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik."

Konuşmaların ardından Vali Süleyman Elban ile Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Kirişci'ye olta seti hediye etti.

Kirişci ve diğer ilgililer daha sonra Karataş Limanı'na geçerek denize açılmak için bekleyen bir balıkçı teknesine bindi. Buradan telsiz aracılığıyla balıkçılara komut veren Kirişci, "vira bismillah" dedi, teknenin güvertesine çıkarak balıkçıları selamladı. Balıkçılar konvoy halinde denize açıldı. Bakan Kirişci'nin bulunduğu tekne de balıkçılarla denize açıldı.