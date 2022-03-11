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Bakan Kirişçi: 'Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriş, "Üreticilerimizin bu yeni üretim sezonunda tarlaları, bağları, bahçeleri, ahırları, kümesleri ve ağıllarıyla daha sıkı ilişki içerisinde olmalarını ve oraları daha çok sahiplenmelerini sağlayacak adımlar atacağız" dedi.

Ekonomi 11.03.2022, 12:40
Bakan Kirişçi: 'Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, teknolojinin ve birtakım yapay oluşumların halkı doyurmadığını belirterek, "Aslolan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üreten tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur." dedi.

Kirişci, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ve diğer ilgililerle Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Tarım ve Orman Bakanlığı görevini tevdi etmesinin ardından "tarımın başkenti" Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Özellikle ilk ziyaretlerini "tarımın başkenti" olarak değerlendirdikleri Adana'ya yapmanın doğru ve isabetli olacağına karar verdiklerini aktaran Kirişci, Sarıeroğlu başta olmak üzere geldikleri andan itibaren kendilerine yakın ilgi ve sevgi gösterenlere teşekkür etti.

Kirişci, bugün kentte olacağını, yarın da Konya Tarım Fuarı'na katılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Adana'mız her bakımdan her şeyin en iyisini, en güzelini hak eden kentimiz. Rabb'im bize de bu hizmeti lütfetti. Hizmet süremizde Adana'mızı daha iyi bir düzeye çıkarmak adına gayretlerimiz olacak. Daha şimdiden Adana'ya ilişkin birtakım adımları atmaya başladık. Bunları özellikle il başkanımız, milletvekillerimiz tabii ki burada valimiz var, Valimiz büyük bir çaba, gayret içerisinde. Bunları gerçekleştireceğiz diye inşallah bu sözleri vermiş olalım. Rabb'im mahcup etmesin. Gururdan, kibirden, devir teslim töreninde de ifade ettiğim gibi bizleri muhafaza eylesin çünkü aslolan devlet ve aziz millet. Bu devlete ve aziz millete hizmet bizim yegane görevimiz ve sorumluluğumuz."

- "Gıda güvenliği konusunda da Türk çiftçilerine şükranlarımızı sunuyoruz"

Tarımın son derece önemli bir sektör olduğunu ifade eden Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir zamanlar tarım sektörünü başka sektörlerle ikame etmenin mümkün olduğunu düşünenler, sonradan gerçekten çok yanıldıklarını fark ettiler. Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki birtakım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Aslolan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üreten tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur. Bu milli güvenlik eş değeri olan gıda güvenliği konusunda da Türk çiftçilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tarlada, bağda, bahçede bu üretimi gerçekleştiren, ahırda, kümeste, ağılda hayvansal üretimini yürüten bütün üretici kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki onlar var. Onların alın teri ve devamında da akıl teriyle bu güzel ürünler sadece 85 milyon ülkemiz insanlarına değil, aynı zamanda bu ülkede bulunan mültecilerimize, 50 milyonu aşkın bu ülkede tatilini geçirmek üzere bulunan turistlerimize, fazlası olduğunda yurt dışına ihraç ettiğimizde o ülkelerdeki ilgililerine ulaştırılıyor."

- "Üreticilerimizin alın terini ve akıl terini daha güzel değerlendirelim"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üreticiler için sıkı adımlar atacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin bu yeni üretim sezonunda tarlaları, bağları, bahçeleri, ahırları, kümesleri ve ağıllarıyla daha sıkı ilişki içerisinde olmalarını ve oraları daha çok sahiplenmelerini sağlayacak adımlar atacağız. Rusya-Ukrayna çatışmasını iki komşu ülke arasında bir savaş olarak göremiyoruz. Bu tamamıyla globali etkileyen bir boyuta evrilmiştir. Bu da gıdanın, gıda güvenliğinin ve bunu sağlayan tarım sektörünün vazgeçilmezliğini, stratejikliğini ve bunun hiçbir sektörle ikame edilemeyecek bir sektör olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Tabii ki dünyamız rahatlasın, durulsun, herkes mutlu olsun ama biz de kendi üreticilerimizin alın terini ve akıl terini daha güzel değerlendirelim."

#Tarım ve Orman Bakanı #çiftçi
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