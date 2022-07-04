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Bakan Kirişci: "Dünyayı doyuran ülke, aynı zamanda dünyanın da lider ülkesi olacaktır"

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bir devlet için savunma ve silah sanayi ne kadar önemliyse artık tarım da o kadar öneme sahiptir. Son gelişmeler de göstermiştir ki dünyayı doyuran ülke, aynı zamanda dünyanın da lider ülkesi olacaktır." dedi.

Ekonomi 04.07.2022, 23:20
Bakan Kirişci: "Dünyayı doyuran ülke, aynı zamanda dünyanın da lider ülkesi olacaktır"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Tarım Bakanları 1.Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Tarım Bakanı Camşid Hocayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov, Kazakistan Tarım Bakanı Yerbol Karaşukeyev, Kırgızistan Tarım Bakanı Askarbek Canibekov ile gözlemci ülke Macaristan Tarım Bakan Yardımcısı Oszkar Ökrös katıldı.

Toplantıda konuşan Hocayev, Azerbaycan'ın dönem başkanlığı sırasında üye ülkelerin tarım bakanlarının toplantı düzenlemesi fikrinin ortaya atıldığını anımsatarak, bu kapsamda ilk toplantının Özbekistan'da yapılmasının ülkesi için tarihi bir olay olduğunu belirtti.

Kirişci de burada yaptığı konuşmasında, bu toplantının üye ülkelerin tarım alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceği önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Kirişci, bakan olarak göreve başlamasının 4 ayını geride bıraktığını, göreve geldiği günden itibaren TDT üye ülkeleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle çalışmaların daha stratejik, daha verimli olması için bakanlığın Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bünyesinde ülkeler masası oluşturduklarını ve şu anda bakanlık personellerinin bu çalışmalarını ülkeler bazında yürüttüklerini belirtti.

TDT üye ülkeleri arasında sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması, bu veri tabanının üye ve gözlemci ülkelerle ilgili bilgilerle sürekli olarak güncellenmesi gerektiğini kaydeden Kirişci, ayrıca bu toplantıların geleneksel hale gelmesi gerektiğini ve bu toplantıların bir konu bazında yapılmasının daha faydalı olacağını dile getirdi.

Kirişci, TDT üye ülkeleri arasında tarım arazileri ve nüfus sayısı bakımından bazı farklılıkların olduğunu ve bu farklılıkların aslında bu ülkeleri bir araya getirecek önemli unsurlar olduğunu ve bu ülkelerin söz konusu farklılıkları iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlar, toplantının sonunda TDT Tarım Bakanları Birinci Toplantısı Tebliği'ni imzaladı, ardından da aile fotoğrafı çektirdi.

1. Türk Tarım İş Forumu yapıldı

Toplantı kapsamında ayrıca TDT üye ve gözlemci ülke tarım bakanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı 1. Türk Tarım İş Forumu düzenlendi.

Forumda konuşan Kirişci, TDT organizasyonu çatısı altında ilk defa Türk Tarım İş Forumu'nun Asya'nın kalbinde, doğu ile batının, kuzey ile güneyin buluştuğu Maveraünnehir bölgesini içine alan Özbekistan'da düzenlendiğini kaydederek "Bu kadim coğrafya, bereketli toprakların, mümbit arazilerin, şifalı kaynakların, bin bir çeşit suların, renk renk nebatatın yurdudur." dedi.

Kirişci, "Ülkeler arasındaki siyasi durum her ne olursa olsun, tüketim ve ticaret engel tanımıyor. Dünya ekonomisini belirleyen en önemli faktör, tüketicilerin ihtiyaçları ve beklentileridir. Beslenme, gıda ve sağlık konuları herkesin gündeminde ilk sırayı oluşturuyor. Bu bağlamda, küresel ölçekte tarım ve gıda sektörünün öneminin giderek arttığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Bir devlet için savunma ve silah sanayi ne kadar önemliyse artık tarım da o kadar öneme sahiptir. Son gelişmeler de göstermiştir ki dünyayı doyuran ülke, aynı zamanda dünyanın da lider ülkesi olacaktır." diye konuştu.

TDT ülkelerinin toplamda 100 milyar dolara yakın tarım ürünleri ticareti yaptığını, bu rakamın dünya tarımsal ticaret hacminin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğunu aktaran Kirişci, bu tür forumlarla ticari ilişkileri daha da güçlendireceklerini ve yeni iş birliklerine yeni kapılar arayacaklarını vurguladı.

Kirişci, "Türk devletleri arasındaki stratejik ortaklıklar bu tür organizasyonlarla somut iş birliği ve yatırım alanlarına dönüşecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bu iş birliğinin artarak devam etmesi için bütün gücüyle seferberdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#Tarım ve Orman Bakanı #vahit kirişçi #Özbekistan #taşkent
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