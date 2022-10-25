Bakan Kirişçi açıkladı! Ödemeler bugün yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılan açıklamaya göre, 452 milyon liralık bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.
Ekonomi 25.10.2022, 15:52
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.
Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kirişci, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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