banner38

Bakan Karaismailoğlu'ndan otoyollarda hız sınırı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'nde Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Burada çeşitli konularda açıklamalarda bulunan bakan, otoyollarda hız sınırının artırılmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ile konuştuklarını söyledi.

Ekonomi 01.11.2021, 23:57
Bakan Karaismailoğlu'ndan otoyollarda hız sınırı açıklaması

Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'nde Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yap-işlet-devret projelerinde işletmecilerin çok hızlı ilerlediğini, yıllardır yapılamayan ve devlete ekonomik kaybı olan projelerin bu yolla hayata geçirildiğini söyledi.

Çukurova Havalimanı projesi için ihaleye, alanında 7 en büyük firmanın katıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Devletten hiçbir para çıkmadan işletmeci 100 milyon avroluk yatırım yapacak, işletme süresinde 300 milyon avro kira ödeyecek. Çok başarılı işlerden bir tanesi." diye konuştu.

Çukurova Havalimanı'nın Ekim 2022'de açılacağını bildiren Karaismailoğlu, "Gelecek yıl ekimde oraya uçakla ineceğiz. Dört başı mamur uluslararası bir havalimanı olacak. Demir yolu bağlantısı da bulunacak." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda yapılacağı belirtilen Millet Bahçesi'ne ilişkin bir soru üzerine Karaismailoğlu, acil durum hastanesi yapılan kuzey-güney pistlerinin olduğu bölgenin, ilk etapta gelecek yıl içerisinde Millet Bahçesi olarak vatandaşa açılacağını, doğu-batı pistinin faaliyete devam edeceğini söyledi.

Karaismailoğlu, doğu-batı pistinin özel havacılık tarafından özel durumlarda ve sağlık durumlarında kullanılmaya devam edeceğini aktararak, hem kargo alanları hem de dış terminali bir etkinlik ve festival alanına dönüştürmeyi planladıklarını, burada TEKNOFEST ve Ulaşım Şurası'nın yapıldığını bildirdi.

"İstanbul Havalimanı gelecek yıl 2019'u geçecek"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en başarılı kamu-özel iş birliği projelerinden olduğunu, ekonomik değeri bulunmayan bir alanın devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk yatırımla havalimanı haline getirildiğini, burada 200 bine yakın kişinin istihdam edildiğini, devletin 25 yıllık işletme süresince 22 milyar avro kira alacağını anlattı.

Karaismailoğlu, "Şu anda yolcu yoğunluğu açısından Avrupa'da birinci. Türkiye'yi süper şekilde temsil eden bir havalimanı oldu. Verdiğimiz garantiler o kadar düşük ki... 2019'da, ilk yılında bile garantiyi karşıladığı için 22 milyar avronun üzerine devlete fazladan 22 milyon avro gelir getirdi." diye konuştu.

Salgın döneminde yolcu sayısının azaldığının hatırlatılması üzerine Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıl 2019'u geçecek. Oradan hem kira geliri gelecek hem de garanti üzerindeki yolcu gelirinden pay alacak devlet." dedi.

Bir gazetecinin akıllı ulaşım ve 5G yatırımlarına ilişkin sorusu üzerine Karaismailoğlu, Bakanlığın son 19 yılda yaptığı altyapı yatırımları, kara yolu, havalimanı ve demir yolu yatırımlarına değindi.

Bu yatırımlar sayesinde ihracatın arttığını, ticaretin geliştiğini, Türkiye'nin büyüme hızının arttığını, yakıt ve zamandan tasarruf edildiğini aktaran Karaismailoğlu, trafikteki araç sayısı artmasına rağmen kaza ve can kaybı sayısının azaldığını, bu yatırımlar sayesinde 11 bin canın kurtarıldığını, seyahatlerin çileden keyfe dönüştüğünü söyledi.

Otoyollarda hız sınırının artırılmasına ilişkin bir yorum üzerine ve artması gerektiğini düşünüp düşünmediklerine ilişkin Karaismailoğlu, konuyu İçişleri Bakanlığı ile konuştuklarını söyledi.

"5G'de bir ihale yapma düşüncemiz var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, endüstri, sanayi ve medikale ciddi katkısı olacak 5G yatırımlarına devam ettiklerini, havalimanları ve stadyumlarda 5G uygulamalarına başladıklarını belirterek, "Yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçmek için Ankara'da bir haberleşme kümelenmesi kurduk. Şu anda iletişim, telekomünikasyon tarafında yüzde 25 yerliliği yakaladık. Hedefimiz bunu artırmak. Yerli ve milli imkanları geliştirip zamanı gelince 5G'ye gireceğiz. Bir ihale yapma düşüncemiz var." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, Türk Telekom'un işletme hakkı süresinin uzatılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Borsaya açık bir şirket. Gündemimizde olan konular ama şu an açıklama yapılacak bir konu değil." karşılığını verdi.

"Uzatma planlaması yok diye anlıyorum, öyle mi?" sorusu üzerine de Karaismailoğlu, "Denebilir. Zaten uzatma için yeni bir ihale yapmak lazım." dedi.

Yenikapı'da da Galataport gibi bir liman yapılması süreci olduğuna yönelik bir soru üzerine Karaismailoğlu, burada ÇED sürecinin devam ettiğini, çevre etkilerine ilişkin raporların tamamlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, "ÇED raporu bitti. Planımız orada da yap-işlet-devret ihalesine çıkmak. Talipleri var. Dünyanın en büyük kruvaziyer firmaları gelip gidip burayı soruyorlar. Tarihi Yarımada'ya, İstanbul turizmine büyük katkısı olacak bir liman." ifadelerini kullandı.

"30 milyar avroluk kamu-özel projeleri yaklaşık 2040'ta devlete geçecek"

Adil Karaismailoğlu, gelecek onlarca yıl için planlanan ve kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen 30 milyar avroluk yatırımların tamamının hemen hemen 2040'ta işletme süreçlerinin biteceğini ve devlete geçeceğini söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan araç sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü yapıldıktan sonra Yalova, Bilecik ve Bursa gibi bölgelerde üretimin arttığını, sanayinin ve turizmin ciddi şekilde geliştiğini, yatırımların önemli ekonomik refah sağladığını anlattı.

Karaismailoğlu, İstanbul'a yapılacak üç katlı tünel projesine ilişkin soru üzerine, orada E-5 altından gidecek raylı sisteme öncelik vereceklerini bildirdi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk etabının yeni yılın birinci çeyreğinde, kalan kısmının ise sonunda açılacağını aktaran Karaismailoğlu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen metrosunu da 2022'nin ilk aylarında hizmete alacaklarını duyurdu.

"Boğaz'da alternatif su yolu zorunlu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'ndan şu anda yıllık 43 bin geminin geçtiğini, gemi sayısı azalsa da boyutları büyüdüğü için yüklerin arttığını, aslında geçmesi gereken gemi sayısının 25 binlerde olduğunu söyledi.

Şu anda büyük gemiler geçerken olağanüstü önlemler alındığını, çok meşakkatli işler yapıldığını, geçmişte büyük kazalarla karşılaşıldığını anlatan Karaismailoğlu, Boğaz'ın büyük risk altında olduğuna dikkati çekti.

Karaismailoğlu, dün Boğaz'da yelken yarışları gerçekleştirildiğini, bu konuda çok ciddi talepler olduğunu ifade ederek, yoğunluk nedeniyle bu taleplere izin veremediklerini söyledi.

Gelecek yıllarda Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 75 binlere ulaşmasının beklendiğini, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin büyük liman yatırımları yaptığını belirten Karaismailoğlu, gelecekteki taleplere cevap verebilmek ve Boğaz'ın güvenliği için alternatif su yolunun zorunlu olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'daki son duruma ilişkin de şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul güzergahında yazın bir köprünün imalatına başlamıştık. Daha farklı bir köprü vardı, Kanal İstanbul'a göre o köprü projelendirilip onun imalatlarına başlandı. Ayrıca, Halkalı-Kapıkule tren hattımızın Halkalı-Ispartakule arasını Kanal İstanbul nedeniyle tünele çevirdik. Bunun da ihalesini yaptık. Bir taraftan onu yapıyoruz bir taraftan Kuzey Demiryolu'nun Çatalca-Havalimanı arasındaki kısmının ihalesinin yapıyoruz. Bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz bir taraftan ana ihale için çalışmalarımızı, finans görüşmelerimizi devam ettiriyoruz."

Kaynak: AA
#Adil Karaismailoğlu #Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı #İstanbul Havalimanı #otoyol hız sınırı
Yorumlar (0)
banner35
14
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 12 11
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6