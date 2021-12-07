Bakan Karaismailoğlu'ndan BTK işçilerine 'zam' müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 2'nci Ek Protokolü İmza Töreni’ne katıldı.

BTK’nın Ankara’daki merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de hiçbir işçinin, enflasyon rakamlarının altında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, potokol kapsamında yapılacak olan maaş zammı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamalarda şu sözleri kaydetti:

“Bugün 2. Ek Protokol, BTK bünyesinde hizmet veren işçi kardeşlerimizin ücret ve sosyal haklarının iyileştirmesini içeriyor. Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik."