Bakan Karaismailoğlu, 2022'de yapılan icraatları anlattı

Geçen yıla Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışıyla "hızlı" bir başlangıç yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, böylece demir yolu ağının gücüne güç kattıklarını belirtti.

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda ise hem yük hem yolcu taşımacılığı yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 20 dakikadan 40 dakikaya düştü. Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya indi." ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da mega projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle vatandaşların hizmetine sunulduğunu anımsatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerin ülkemizin geleceğinde büyük pay sahibi olmasının gururunu taşıyoruz. Projelerimiz, eserlerimiz ve hizmetlerimiz Türkiye Yüzyılı'na sağlam adımlarla ilerleyen güzel vatanımızın yolunu açıyor. Son 20 yılda ulaştırma ve iletişim alanında nice başarılara imza attık. 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri ülkemizin ticaretine, turizmine kazandırdık. Hiç şüphesiz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu da Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna projelerden biridir. Ülkemize sağladığı ve sağlayacağı faydaların yanı sıra dünyanın hizmetine sunduğumuz bir mühendislik başarısıdır. İlklerin ve enlerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 metrelik kulelerin üzerine yerleştirilen 16 metrelik mimari amaçlı top mermileriyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olarak da tarihe geçti."

Havalimanı yatırımları

Havacılık alanında da önemli adımlar attıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Yeni Havalimanı ile Tokat'ın kalkınma seferberliğini daha ileri noktalara taşıdıklarını ifade etti.

Rize-Artvin Havalimanı'nın da dünyanın sayılı projeleri arasında yer aldığının altını çizen Karaismailoğlu, deniz dolgusu üzerinde inşa edilen havalimanının Avrupa'da örneği olmadığına dikkati çekti.

İleri mühendislik çözümleri kullanılan ve tamamen Türk mühendis ve çalışanlarının eseri olan, ülkenin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı durumundaki projeyi, dünya ulaşımına, ticaretine, turizmine armağan ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde ileri mühendislik kabiliyetlerimizin dünyaya ışık tutan ölçekte olduğunun somut bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi geleceğe ulaştıracak devasa eserleri projelendirirken ülkenin destanlarla dolu şanlı tarihinden, Türk milletinin inancı, değerleri, örfü ve kültüründen ilham aldıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nı projelendirirken bölgedeki hayatın ayrılmaz bir parçası olan çay kültüründen ve yöresel mimariden oldukça faydalandıklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı Yeni Terminal Binası Projesi ile de yıllık yolcu kapasitesinin 700 bin yolcunun üzerine çıkarıldığını, havalimanından İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına seferler gerçekleştirildiğini ifade etti.

"İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz"

Ankara-Kayseri seyahat süresini 2 saate düşürecek Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temelini attıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, hattın, tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı demir yoluyla entegre olacağını da bildirdi.

Şehiriçi raylı sistemler üzerinde de proje çalışmalarının devam ettiğini ve bu kapsamda geçen yıl Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı hizmete açtıklarını ifade eden Karaismailoğlu, günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve saatte 80 kilometre hıza sahip Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı seyahat süresinin 10 dakikaya düştüğüne dikkati çekti.

Karaismailoğlu, "Projelerimizle, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep'te 25,5 kilometre uzunluğundaki Gaziray Projesi'ni tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Güzergahta 2 hızlı tren hattı ve 2 banliyö hattı olmak üzere elektrikli ve sinyalli 4 demir yolu hattı yaptık. 16 istasyon bulunan Gaziray'ın günlük yolcu kapasitesi ise 350 bin." bilgisini verdi.

"Uydu filomuzun en güçlüsü Türksat 5B'yi hizmete aldık"

İletişim alanında da yatırımların hızla devam ettiğini ve bu kapsamda 2022'de Türksat 5B uydusunun hizmete alındığını belirten Karaismailoğlu, "Uydu filomuzun en güçlüsü olan Türksat 5B'nin kapasitesi, sabit uydulara göre 20 kat daha fazla olacak. Bir yıl içinde iki ayrı haberleşme uydusunu başarıyla uzaya gönderen dünyada sayılı ülkeler arasında yerimizi aldık. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl dönümünde, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

"Phaselis Tüneli ile turizm merkezi Antalya'da ulaşımı rahatlattık"

Karaismailoğlu, Malatya şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltan Malatya Çevre Yolu Projesi'ni hayata geçirdiklerini, 26 kilometrelik 1. kesimin hizmete açıldığını bildirdi.

Antalya'da açılan Phaselis Tüneli'ne değinen Bakan Karaismailoğlu, "Tünel, 1305 metre uzunluğunda 2x2 şeritli çift tüpten oluşuyor. Yol güzergahı 2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika kısaldı. Bu tünel, sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandırıyor, karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlıyor." bilgisini verdi.

"Zonguldak-Kilimli seyahat süresi 5 dakikaya indi"

Karaismailoğlu, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Zonguldak-Kilimli mesafesinin 4,5 kilometre kısaldığını, 40 dakikada geçilen güzergahta seyahat süresinin 5 dakikaya düştüğünü ve Filyos Limanı'na ulaşımın kolaylaştığını bildirdi.

Kaynarca-Karasu yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla güzergahın 15 kilometre kısalacağını, seyahat süresinin de 60 dakikadan 40 dakikaya ineceğini ifade etti.

"Yeniden inşa ettiğimiz köprülerle sel bölgesinde güvenli ulaşım sağladık"

Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları ile Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki yoğun ağır taşıt trafiğinin şehir merkezlerinin dışına alındığını belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, böylece trafik akışının, bölünmüş yol kalitesiyle, daha konforlu ve emniyetli hale getirildiğini kaydetti.

Sinop'ta sel bölgesinde zarar gören Ayancık İkisu, Şevki Şentürk ve Taşova Sanayi Mahallesi köprülerini yeniden inşa ederek hizmete açtıklarını ve bölgede güvenli ulaşımın sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana Baklalı Köprülü Kavşağı'nın 213 kilometrelik otoyol projesinin bir bölümünü oluşturduğunu, kavşağın açılmasıyla hem sanayinin gelişiminin hızlandığını hem de ulaşımın kolaylaştığını vurguladı.

"Yeni Yusufeli Baraj yolunda 56,7 kilometrelik tünel inşa ettik"

69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen Artvin Yeni Yusufeli Yolları Projesi'nde 56,7 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel, 3 bin 615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, 2003 yılında Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğu 50 kilometre iken, sadece Yusufeli Barajı'nın etrafında 56,7 kilometrelik tünel inşa edildiğine dikkati çekti.

Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü ile Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz bağladıklarını bildiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü ile "Toroslara adeta mühür vurduklarını" ifade etti.

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya ve Assos tünellerinin hizmete alınmasıyla onlarca keskin virajı olan Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, ayrıca 50 bin fidan dikerek bölgenin habitatına ilave fayda sağladıklarını bildirdi.

"Ülkemizin dört köşesine imzamızı atıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu'na da değinerek, bu yolun, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan kuzey-güney aksının önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, Malatya Hekimhan Yolu, Diyarbakır Güneybatı Çevreyolu, Bitlis Çevreyolu ve kavşağı, Bursa Togg Fabrika yolları, Balıkesir Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı, Horasan Karakurt Yolu Taşlı Güney 2 Viyadüğü, Batman Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yolları, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevreyolu, Mersin-Tarsus Otoyol Ayrımı ve Mersin OSB Bağlantı Kavşağı, Samsun Kavak-Asarcık Yolu, Mardin Midyat Şehir Geçişi Bağlantı Yolları ve Midyat Nusaybin Yolu, Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yolları ile Erzurum İspir Rize Yolu'nun da geçen yıl hizmete açılan projeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl "Türkiye'nin dört bir köşesine imza attıklarını", bu yıl da çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.