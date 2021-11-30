Bakan Elvan: Herkes büyümeden en iyi şekilde yararlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması şu şekilde;

"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir"