Bakan Elvan: Herkes büyümeden en iyi şekilde yararlanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 3. çeyrekte yüzde 7,4 olarak gerçekleşen büyüme ile ilgili olarak; "Herkes büyümeden en iyi şekilde yararlanacak" açıklamasında bulundu.
Ekonomi 30.11.2021, 13:42
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması şu şekilde;
"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir"
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