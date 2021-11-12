Bakan Elvan'dan ekonomide büyüme mesajı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe ve kesin hesabı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin Sayıştay raporları görüşülecek.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, usule ilişkin söz alarak bütçelerini sunmaya gelen bakanların milletvekillerine saygı duyması gerektiğini söyledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise herkesin iletişim kurarken birbirine saygı duyması gerektiğine dikkati çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, uzun yıllardır Meclis faaliyetlerine katıldığını belirterek, yasamanın yürütme tarafından bu kadar aşağılandığı başka bir dönem görmediğini savundu. Bütçe görüşmelerine gelen bakanların, milletvekillerini dinlemesini "lütuf" olarak görmemesi gerektiğini belirten Usta, yürütme açısından hesap verilebilirliğin önemine işaret etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, bazı üye olmayan milletvekillerinin, komisyonu gösteri merkezine çevirdiğini ifade etti. Bazı milletvekillerinin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlamadığını dile getiren Öztürk, bakanların, halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanı tarafından atandığının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Muhalefeti "sorumlu" olmaya davet eden Öztürk, milletvekillerinin, bakanların cevaplarını beğenmeyebileceğini ancak saygı duyması gerektiğini dile getirdi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, siyasi eleştirilerde nükte kalmadığını, karşı tarafın eleştirisinin bastırılmaya çalışıldığını belirtti.

Komisyon Başkanı Yılmaz, komisyonun bir hesap verme yeri olduğunu, milletvekillerinin hükümete yönelik eleştirilerini dile getireceğini söyleyerek "Ancak burası bir mahkeme değil, hesap sormak da hakaret etmek değil." dedi. Bakanlığın siyasi bir makam olduğunu da kaydeden Yılmaz, bakanlara "Siyaset yapma." demenin doğru olmadığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, komisyonda, Bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.