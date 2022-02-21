Bakan duyurdu: Doğal gaz yardımı başvurularına üç günde 200 bini aşkın başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını bildirdi.

Yanık, Twitter'daki hesabından, doğal gaz yardımı başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık.

Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/uip0P1fnyG — Derya Yanık (@deryayanikashb) February 21, 2022

İlk ödemeleri mart ayında yapılacak yardımlara ilişkin Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.