Bakan Dönmez: Yeni müjdeler için gün sayıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz.

Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız" dedi.