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Bakan Dönmez: Sakarya gazı hepimize yetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2023’te kullanmaya başlayacağımız Karadeniz gazında sonraki adımı Yeni Şafak’a anlattı: “2027’de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığımızda, ülkemizin ihtiyacının yaklaşık üçte birlik kısmını Karadeniz sahasından sağlayacağız. Meskenlerin, konutların doğalgaz ihtiyacının tamamını Sakarya gaz sahasından karşılar hale geleceğiz.”

Ekonomi 08.11.2021, 13:55
Bakan Dönmez: Sakarya gazı hepimize yetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu yılın en büyük müjdelerinden biri olan Karadeniz gazı ile ilgili yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere ilişkin Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. 2027 yılında meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılanacağını müjdeleyen Bakan Dönmez,Mavi Vatan’da yürütülen sondaj çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞİF

Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz için “Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması” diyen Bakan Dönmez “2027’de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığımızda, ülkemizin ihtiyacının yaklaşık 3’te birlik kısmını Karadeniz sahasından sağlayacağız. Meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılar hale geleceğiz. Biliyorsunuz, Sakarya Gaz Sahası keşfi 2020’de dünyadaki ikinci büyük, denizlerde ise en büyük keşif oldu” şeklinde konuştu.

78 YERLEŞİME GAZ MÜJDESİ

Bakan Dönmez “Nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğal gaz kullanmayan ilçelere doğal gaz götürmek için çalışıyoruz, bir sonraki aşamada 15 binin üstündeki ilçelere bakacağız, sonra da 10 bin nüfus ve üzerinde olanlar. Her vatandaşın doğal gaz rahatlığını yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırma hedefimizle 2022 yılında 78 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlayacağız” dedi.

15 KUYU, 67 BİN METRE SONDAJ

Mavi Vatan stratejisiyle yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Bakan Dönmez “Karadeniz’de 540 milyar metreküplük bir keşfimiz var. Son 3 yılda, 348 arama ve üretim kuyusu, 767 bin metre sondaj yaptık. Milli gemilerimizle 15 derin deniz kuyusu tamamlandı. 67 bin metre sondaj yapıldı.” şeklinde konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE ZİRVEYE

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırımlarının bütün hızıyla devam ettiğini, son 2 yılda devreye giren elektrik üretim santrallerinin neredeyse tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu belirten Bakan Dönmez şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 53’e ulaştı. Hidrolikte 31 bin 447 MW kurulu güçle hidrolik enerji kurulu gücünde Avrupa’da üçüncü, rüzgarda 10 bin 167 MW kurulu güç rüzgar enerjisi kurulu gücünde Avrupa’da yedinci, güneşte 7 bin 534 MW kurulu güç güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa’da sekizinci, jeotermalde bin 650 MW kurulu güç jeotermal enerji kurulu gücünde Avrupa’da ilk sıradayız.”

Dünyada enerji fiyatları beş kat arttı

“Dünya bir enerji dar boğazından geçiyor. Bu durum enerji fiyatlarının özellikle son 1 yıldır yüzde 200-300’lere varan, 2-3 stok piyasalarda 5 kat oranda artışa neden oldu” diyen Bakan Dönmez şöyle devam etti: “Yerli ve milli kaynaklar yaşanan şok dalgasına karşı adeta bir koruyucu şemsiye, paratoner görevi üstlendi. Avrupa’da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye’nin bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada. Bu sene 11’inci Enerji Zirvesi’ni yine Antalya’da yapacağız. Zirvede, Türkiye ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler, Akdeniz ve Orta Doğu’da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular gündemde olacak.”

#Sakarya gazı
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