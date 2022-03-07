Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi geliyor
Türkiye'nin sondaj gemilerine bir yenisi daha ekleniyor. Bakan Dönmez, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin yola çıktığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."
Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.
bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize elle sarıldık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 7, 2022
Şimdi gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan . sondaj gemimizi bekliyoruz.
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/sGSquQ6cPF
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