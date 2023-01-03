Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Bulgaristan'a doğal gaz satacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji atılımında geldiği noktaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

BOTAŞ İLE BULGARGAZ ARASINDA ANLAŞMA

Bakan Dönmez, "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak. Biz geçen sene 15 ülkeye gitmişiz. Yarın da Bulgaristan'a seyahatimiz var. Orada da Bulgargaz şirketiyle BOTAŞ arasında anlaşma akledilecek. BOTAŞ ile Bulgargaz arasında anlaşma sağlanacak." diye konuştu

BULGAR BAKAN "MÜZAKERELER SÜRÜYOR" DEMİŞTİ

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov da Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

"ENERJİDE GELDİĞİMİZ SEVİYE İFTİHAR EDİCİ"

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.

Kaynak: Sabah