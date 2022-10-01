Bakan Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolama tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıkladı.
Ekonomi 01.10.2022, 00:42 01.10.2022, 00:43
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kışöncesi hazırlıkları ile ilgili değerlendirmede bulundu.
"Kış öncesi doğal gazda hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.
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