Bakan Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kışöncesi hazırlıkları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"Kış öncesi doğal gazda hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.