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Bakan Dönmez: 'Erdoğan'ın müjdesi vatandaşın cebine yansıyacak'

Bakan Dönmez, "Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi. Ham petrol fiyatı yüzde 118 artarken pompaya yansıması yüzde 20 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Ekonomi 04.11.2021, 12:28
Bakan Dönmez: 'Erdoğan'ın müjdesi vatandaşın cebine yansıyacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Piyasalar dahil olmak üzere kimsenin beklemediği bir durumla karşı karşıyayız. Hızlı bir küresel toparlanma ve enerji ürünlerine olan talep, emtia piyasasına talebi artırdı ve bunun arzını yapan sektörler de ani artış talebini karşılayamadığı için ciddi sıçramalar oldu.

"PETROL FİYATLARI 80 DOLARI GEÇTİ"

Petrol fiyatları 40 doların altına indiği dönemleri yaşadık geçtiğimiz sene. Doğalgaz spot piyasada 100-150 doları gördü. Kömür fiyatları da öyle. Petrol fiyatları 80 doları geçti.

Doğal gaz fiyatları bin metreküpü 1000 doların üzerine çıktı. Bunun anlamı şu yani bin metreküpü için 1 dolar minimum bedel ödüyorsunuz. Kömürde yine anormal fiyat sıçramaları oldu 40 dolar 270 doları gördü.

Bu durum tüm ülkelerde sıkıntı oluşturdu. Enerji ürünleri sadece sanayinin değil yaşayan insanların günlük yaşamına o kadar girmiş ki bunlarda kısıntıya da gidilmesi söz konusu değil bu fiyat artışları faturalara da yansıdı. Bu fiyat artışlarının Türkiye açısından baktığımızda hanehalkına en az yansıtan ülkelerden biriyiz. Yıllık ortalamaya baktığımızda faturanın yarısını Hazine karşılar hale geldi.

Biz kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz vatandaşlara. Siz şu an elektriğe 150 lira ödediniz ama devlet bunun bir kısmını kendi cebinden karşıladı. Ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 117 oldu biz bunun çok az kısmını yansıttı.

Eşel mobil sistemi kapsamında 50-60 milyar liralık ÖTV vergisini Hazine almamış oldu. Birçok alanda hükümetimizin destekleri devam ediyor. Pandemi dolayısıyla işine gidemeyen insanlarımız, dükkanını açamayan esnaflarımıza ciddi destekler verdik. Pandemi şartının toplumun üstündeki ekonomik etkilerine hükümetimiz ciddi destekler verdi. Bu yılı belki çift haneli bir büyüme ile kapatacağız sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi.

"BÜYÜK ORANDA MUTABAKAT SAĞLANDI"

Doğal gazda yüzde 22 bandında seyrediyor. Bu sene 10 milyar metreküp daha fazla doğal gaz kullanacağız demektir. Teknik altyapımız oldukça güçlü son yıllarda ülkeye giren giriş noktalarının artırılması sayesinde doğal gaz kapasitemizi artırıyoruz.

Azerbaycan ile biten bir kontratımız vardı. Onu görüştük konuştuk ve yeni bir kontrat yapıldı. Rusya ve Gazprom ile bitecek kontrat vardı orada da büyük oranda bir mutabakat sağlandı. O kontratlar bir miktar artmak suretiyle artan talebi karşılamak üzere bir yenileme söz konusu olacak. Tedarikçiler sevkiyat programına uyduğu taktirde bir bu seneyi sıkıntı yaşamadan atlatmış olacağız.Türkiye'de aramanın eksikliğinden kaynaklı bir yetersiz rezerv ile karşı karşıyaydık. Arayanlar bulur bulanlar sadece arayanlardır ilkesi çerçevesinde yılmadan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki aramalara hız verdik. 3 deniz sondaj gemisi filoya dahil edildi. 2 sismik araştırma gemimiz var onlar araştırmalarını yapıyor. Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Bu tespit kuyularına ağırlık veriyoruz. Biz şu anda 7'nci kuyuyu açıyoruz. Türkali 6 kuyusunda sondaj devam ediyor.

Fiyat artışları ve arz kısıtlarını da kendi kaynaklarımızı ürettikçe daha rahat bir şekilde ilerleyeceğiz. Karada da güzel gelişmeler var. Hem Güneydoğu'da hem Trakya'da petrol ve doğal gaz çalışmaları sürüyor. Türkiye Petrolleri'nin günlük üretimi 40 bin varil civarındaydı 3 sene önce. Bu rakamı 60 bin varil seviyesine çıkarmış olduk. Orada da çalışmaları artırmak arzusundayız. Güneydoğu'dan sevindirici haberler geliyor. Kuyubaşı üretim seviyesi komşu ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşüktü. Artık son açtığımız kuyularda bin varilin üzerinde üretim yapan kuyular var.

'Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bu yılı çift haneli büyüme ile kapatacağız'

Biz kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz vatandaşlara. Siz şu an elektriğe 150 lira ödediniz ama devlet bunun bir kısmını kendi cebinden karşıladı. Ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 117 oldu biz bunun çok az kısmını yansıttı. Ham petrol fiyatı yüzde 118 artarken pompaya yansıması yüzde 20 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak.

Kaynak: AA
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı #petrol
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