banner38

Bakan Dönmez duyurdu: '1-2 ay içinde Türkiye'de olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TRT Haber canlı yayınında enerji gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi 01.03.2022, 13:29
Bakan Dönmez duyurdu: '1-2 ay içinde Türkiye'de olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında Karasu-1 kuyusunda keşif amaçlı sondajına devam ettiğini belirterek, "Dördüncü sondaj gemimiz 1-2 ay içinde ülke sınırlarımız içinde olur." dedi.

Bakan Dönmez, TRT Haber canlı yayınında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, özellikle dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşların lehine iyileştirmelerin detaylarını paylaştığını aktaran Dönmez, mesken abone grubunda yer alan tüketiciler için KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü anımsattı.

Dönmez, bu grupta hane halkı, ibadethaneler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernek ve cem evlerinin olduğunu belirterek, "Kırsal alanlardaki vatandaşlarımızın içme suyu şebekesindeki üretim ve dağıtımda ihtiyaçları vardı. Bunlar da en düşük tarifeye dahil edilmiş oldu. KDV yüzde 18'den 8'e düşürüldü ve birinci kademe bir miktar daha yükseltildi. Yeni uygulamayla düşük tarife limiti günlük ortalama 8, aylık ise 240 kilovatsaat oldu." diye konuştu.

Ticarethanelerde de kademeli uygulamaya geçildiğini dile getiren Dönmez, ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacağını ifade etti.

Dönmez, tarımsal sulamada çiftçilerin kullandığı elektrikle ilgili olarak da KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirerek iyileştirilme yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Tüketimine göre değişmekle birlikte faturalarda hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirme yüzde 8 ile 14 arasında bir indirime denk geliyor. Daha önce birinci kademede KDV dahil 1 kilovatsaat için 137 kuruş ödenirken bu düzenlemeyle 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruş da 189 kuruşa indi. Ticarethanede bir ve ikinci kademe arasında yüzde 25 iyileştirme oldu. Bu uygulama 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. 1 Mart sonrası tüketimler yeni tarife ile faturalandırılacak. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak. İyileştirmelerin asıl etkisi nisan ayından itibaren daha rahat görülecek."

- "Yeni müjdeleri vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz"

Son dönemde yapılan sondaj faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Dönmez, Karadeniz'de daha önce Türkiye Petrolleri ile uluslararası şirketlerin keşif amaçlı 7-8 sondaj çalışması olduğunu ifade etti.

Dönmez, "Oralarda aranmayan noktalarda özellikle, Zonguldak açıklarındaki saha ile birlikte yeni bir jeolojik formasyon yakalamış olduk. Veriler ışığında yeniden analiz ediyoruz. Karadeniz'i karış karış tarayarak varsa doğal gazı bulup milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. 2-2,5 ay içinde varsa yeni müjdeleri vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Dördüncü sondaj gemimiz 1-2 ay içinde ülke sınırlarımız içinde olur."

Avrupa ülkelerinin mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşıladığına işaret eden Dönmez, Rusya'nın kontratlara uygun şekilde 

#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Yorumlar (0)
banner35
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18