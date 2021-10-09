Bakan Dönmez'den doğal gaza zam açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de son yıllarda elektrik ve doğal gaz altyapısında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Bu yılki doğal gaz talebinin bir kısmını mevcut kontratlardan bir kısmını da LNG tedarik etmek suretiyle karşılayacağız. Bu yılı, tedarikçiler de sevkiyat programlarına uyduğu takdirde, sıkıntı yaşamadan atlatmış olacağız." dedi.

Dönmez, NTV canlı yayınında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Dönmez, doğal gazda Türk Akım ve TANAP'ın devreye alındığını anımsatarak, "Ayrıca, Karadeniz'de Mavi Akım, Azerbaycan'dan ve İran'dan gelen boru hatlarının yanında, bir de bunlara, iki tane yüzer LNG terminali ekledik. Doğal gaz yeraltı depolamada ise 4 milyarın biraz üzerinde depolama kapasitesine sahibiz. Depolama tesisi büyük oranda dolu, önümüzdeki ay tamamını doldurmuş olacağız. Bu anlamda teknik olarak herhangi bir sorun yok." dedi.

BOTAŞ başta olmak üzere özel sektör kuruluşlarının gaz ithalatına yönelik mevcut kontratlar kapsamında ilgili ülkelerle görüşmeler yaptığına dikkati çeken Dönmez, şunları belirtti:

"Doğal gazda bizde de bir talep artışı var. Geçen yıl yaklaşık 48 milyar metreküp doğal gaz tükettik. Muhtemelen bu yıl 10 milyar metreküp daha fazla tüketim olacak. İki sebepten doğal gazda talep artışı var. Birincisi bu yıl kurak geçiyor dolayısıyla hidrolikten ürettiğimiz elektrik nispeten azaldı. Bunu dengeleyebilmek için de doğal gaz santralleri daha fazla çalıştırıldı. İkincisi, sanayide ciddi bir kapasite kullanım oranı yakalanmış oldu. Biliyorsunuz, şu anda ihracat verileri de bunu destekliyor. Oradaki talep artışıyla birlikte yaklaşık 8-10 milyar metreküp ilave bir talep söz konusu. Bu yılki doğal gaz talebinin bir kısmını mevcut kontratlardan bir kısmını da LNG tedarik etmek suretiyle karşılayacağız. Bu yılı, tedarikçiler de sevkiyat programlarına uyduğu takdirde, sıkıntı yaşamadan atlatmış olacağız."

Maliyet artışları, faturalara yansıtılmamaya çalışılıyor

Türkiye'de hane halkı bazında doğal gazda ilk 6 ayda yüzde 6 artış, temmuzda yüzde 12 olmak üzere toplamda yüzde 18'lik bir fiyat artışı yapıldığını belirten Dönmez, "Elektrikte ise ocakta yüzde 6, temmuzda da yüzde 15 artış oldu. Oluşan maliyetlerin hepsi hane halkı, küçük tüketici ve esnafa yansıtılmıyor. Doğal gaz ve elektrikte bu, neredeyse yarıya yakındır. Başka bir ifadeyle devlet faturanın yarısını karşılıyor demektir. Bu çerçevede uygulamalar devam edecek." dedi.

Dönmez, iki yıl önce eşel mobil sistemine geçildiğini hatırlatan Dönmez, "Petrol fiyatları ve ürünlerindeki fiyat artışlarının doğrudan pompaya yansıtılmaması için bir mekanizma geliştirildi. Devlet, aslında vergi gelirlerinden fedakarlık yapıyor. Sadece bu yıl için bu fedakarlık 52 milyar lira oldu. ÖTV'den tahsil etmesi gereken gelir, vatandaşa bırakılmış oldu. Yıl sonuna kadar bu rakam daha da artacaktır. Eşel mobil sistemi de yürürlükte, bu kapsamda vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.