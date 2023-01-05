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Bakan Dönmez: Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere gaz sevkiyatı söz konusu olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ile imzalanan doğal gaz alanında işbirliği anlaşmasıyla sadece Bulgaristan değil, Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere de gaz sevkiyatının söz konusu olabileceğini söyledi.

Ekonomi 05.01.2023, 08:56 05.01.2023, 10:46
Bakan Dönmez: Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere gaz sevkiyatı söz konusu olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Bulgaristan arasındaki doğal gaz ve enerji alanındaki iş birliğini değerlendirdi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgar mevkidaşı Rumen Radev'in İstanbul'da bir araya gelip kararlaştırmasından sadece üç hafta sonra bakanlar nezdinde BOTAŞ'ın Bulgaristan'daki muhatapları Bulgargaz ve Bulgartransgaz şirketleriyle anlaşma imzaladıklarına dikkati çekti.

Dönmez, anlaşma için "Bununla neyi sağlamış olacağız? Özellikle iyi komşuluk ilişkileri içinde olduğumuz Bulgaristan ile Bulgaristan'ın enerjideki arz güvenliğine katkı sağlamış olacağız. Biz altyapımızı onlar da kendi altyapılarını karşılıklı olarak, iki ülke birbirine hizmet sunmak üzere emre amade hale getiriyorlar. Yaklaşık yıllık 1,5 milyon metreküpe varan bir gaz transferi söz konusu olacak. 13 yıllık anlaşma süresini dikkate aldığımızda, toplam 20 milyar metreküpe kadar ulaşabilecek bir gaz transferi, gaz ticareti söz konusu olacak" sözlerini kullandı.

"Boş hattı ters yönde akıtarak Avrupa'ya hizmet sunma imkanına kavuşacağız"

Türkiye'nin Bulgaristan ile enerji alanında işbirliğinin çok eskiye dayandığına işaret eden Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz ilk Türkiye'ye doğalgaz Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelmişti. O hat, Türk Akım devreye girdikten sonra devre dışı kalmıştı doğal olarak. İki yıldır o hat boştu, şimdi aynı hattı ters yönde akıtarak, çalıştırarak, başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın bu bölgedeki üyelerine hizmet sunma imkanına kavuşmuş oluyoruz" dedi.

Dönmez, BOTAŞ ve Bulgargaz yetkililerine teşekkür ederek "Tabii en büyük şükranlarımızı da her iki ülkenin liderlerine, cumhurbaşkanlarına sunuyorum. Onların kararlılığı ve iradesi sonucunda çok kısa süre içerisinde netice almış olduk" diye konuştu.

"Diğer komşu ülkelere de gaz transferi söz konusu"

Uygun koşullar olursa talep eden ülkelerle Türkiye'nin gaz ticareti yapabileceğini söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, "Şartlar oluştuğunda diğer ülkelerin de bu noktadaki ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Projenin bir başka önemi de Türkiye'nin özellikle son yıllarda bu bölgede bir ticaret merkezi olma, gaz ticaret merkezi kurma çalışması vardı, biliyorsunuz. Biz büyük oranda fiziki altyapımızı tamamlamıştık. Şimdi bu anlaşmayla da aslında bunun ilk meyvelerini toplamaya başladığımızı ifade edebilirim. Sadece Bulgaristan değil, Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere de gaz sevkiyatı gaz transferi söz konusu olabilecek."

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