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Bakan Dönmez bildirdi: '100 bin megavatı aştı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin megavatı aştı.

Ekonomi 11.04.2022, 16:58
Bakan Dönmez bildirdi: '100 bin megavatı aştı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını bildirdi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin megavatı aşarken, son 4 yılda yapılan elektrik üretim yatırımlarının yüzde 86'sı yenilenebilir enerji alanında gerçekleşti.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2002'de yaklaşık 32 bin megavat seviyesinde olan elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata ulaştı.

Mevcut kurulu güç içinde ilk sırayı 31 bin 508 megavatla hidroelektrik santralleri alırken, bunu 25 bin 458 megavatla doğal gaz santralleri izledi.

Kurulu gücün yüzde 54'ünü yenilenebilir kaynaklar oluşturdu

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde üçüncü en yüksek pay 11 bin 388 megavatla yerli kömürün oldu. Yerli kömürü, 10 bin 861 megavatla rüzgar enerjisi santralleri, 9 bin 54 megavatla ithal kömür santralleri ve 8 bin 29 megavatla güneş enerjisi santralleri takip etti. Böylece, 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünde 8 bin megavat bandı aşıldı.

Mart sonu itibarıyla jeotermal enerji santrallerinin kurulu gücü 1676 megavata çıkarken, diğer kaynakların kurulu gücü 258 megavat oldu.

Toplam kurulu gücün 54 bin 176 megavatını (yüzde 54) yenilenebilir kaynaklar oluştururken, yerli kaynakların payı yüzde 65 olarak hesaplandı. Son 4 yılda yapılan elektrik üretim yatırımlarının ise yüzde 86'sını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu.

Türkiye dünyada 14, Avrupa'da 6'ncı sırada

Türkiye, dünyada kurulu gücü 100 bin megavat bandını aşan 14 ülkeden biri oldu.

Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Rusya, Almanya, Brezilya, Kanada, Fransa, Güney Kore, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın ardından Türkiye, elektrik kurulu gücünde "100 binlikler" listesine adını yazdırdı.

Türkiye, Avrupa'da ise 100 bin megavata ulaşan 6'ncı ülke oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı. Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü üç kattan fazla artırdık. Kurulu güçteki yeşil payı yüzde 54. Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor. Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor." ifadelerini kullandı.

#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı #Elektrik enerjisi
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