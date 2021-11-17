Bakan Bilgin: 'Tüm kesimin talepleri için asgari ücrette anket çalışması yapıyoruz'
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bilgin, "Tüm kesimlerin taleplerinin alındığını ve anket çalışması yapıldığını belirten Bilgin, 'Anket çalışmamız bu hafta sonu sonuçlanacak. İşverenin ikna olacağı çalışanı da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir ücret olacak' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında milyonlarca işçi ve işverenin beklediği asgari ücret ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir sunum yaptı.
ANKET YAPILIYOR
Tüm kesimlerin taleplerinin alındığını ve anket çalışması yapıldığını belirten Bilgin, "Anket çalışmamız bu hafta sonu sonuçlanacak. İşverenin ikna olacağı çalışanı da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir ücret olacak. Aralık ayında resmi prosedür başlıyor" ifadelerini kullandı.
BU HAFTA SONUÇLANACAK
Anket sonuçlarının haftasonu sonuçlanacağı öğrenildi. Net 2 bin 825 lira olan mevcut asgari ücretin yeni yılda net 3 bin 500 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.OCAK AYINDA GELİYOR
Toplantıda 3600 ek gösterge de gündeme geldi. Bilgin düzenlemenin Ocak ayında Meclis'e gönderileceğini belirtti.
EYT AÇIKLAMASI: ÖNCELİKLİ DEĞİL
Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun ise şu anda öncelikli gündemlerinin olmadığını, önceliğin asgari ücret ve 3600 ek gösterge olduğunu ifade etti.
Kaynak: Sabah
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