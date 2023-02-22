Bakan Bilgin: "Sosyal devlet şuuruyla hareket ediyoruz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerin yanında olup yaraları sarmak için çalıştıklarını vurguladı.
Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki emekçileri korumak amacıyla olağanüstü hal (OHAL) süresince işten çıkarma yasağı uyguladıklarını belirtti.
Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 22, 2023
Bölgedeki işçilerin çalışamadıkları süre için de kısa çalışma ödeneği ile ücret desteği sağladıklarını kaydeden Bilgin, "İş yeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği veriyoruz. Sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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