Bakan Bilgin duyurdu! En düşük emekli maaşı artacak

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım.

Emekli bayram ikramiyesi ise 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak."

Ayrıntılar gelecek....