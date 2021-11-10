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Bakan Bilgin duyurdu! 2022 asgari ücret için yeni düzenleme

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli bir açıklamada bulunarak asgari ücretten vergi alınmaması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Ekonomi 10.11.2021, 08:59
Bakan Bilgin duyurdu! 2022 asgari ücret için yeni düzenleme

Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

"EYT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bilgin, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. "Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" diyen Bilgin, maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceklerini kaydetti. Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız" diye konuştu.

Asgari ücret tespitine ilişkin meslek gruplarının beklentilerinin saptanacağını kaydeden Bilgin, farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını, araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ KALKABİLİR

Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağı bilgisini veren Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" yanıtını verdi.

ARTIŞ ENFLASYONU GEÇMELİ

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücretteki artışın enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini söyledi. "MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu, Hedefler, Faaliyetler" tanıtım toplantısında konuşan Asmalı, çalışanların hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmelerinin işverenler olarak kendilerini de memnun edeceğini belirterek, "2022 için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerekir" dedi.

#asgari ücret #2022 #düzenleme
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