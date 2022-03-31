Bakan Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt
Bakan Bilgin, "Mayıstan itibaren ekonomik program uyguluyoruz, asgari ücrete zam konusunda olağanüstü fiyat artışı ortaya çıkarsa düşünülebilir ancak böyle bir durum yok. dedi.
Ekonomi 31.03.2022, 15:33
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bakan Bilgin'in açıklamaları:
Mayıstan itibaren ekonomik program uyguluyoruz, asgari ücrete zam konusunda olağanüstü fiyat artışı ortaya çıkarsa düşünülebilir ancak böyle bir durum yok.
Siyasetçiler değerlendirme yapar ancak ben bir sorumlu Bakan olarak konuşuyorum, Temmuz'da bildiğiniz gibi toplu sözleşmelerimizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var, temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi, hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkı var. Bunlar karışmamalı.
(EYT sorusu) Ben gündemimizdeki konuları paylaşacağım, şu an bunlarla sınırlıdır.
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