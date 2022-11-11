Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesiyle ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz" dedi.
Çalışma Bakanı Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz" açıklamasını yaptı. EYT düzenlemesinin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyleyen Bilgin, "EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" dedi. Enflasyondan koruyacak bir asgari ücret düzenleneceğini söyleyen Bilgin, "Emeğin tahrip edilmesini önleyeceğiz" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı.
Sözleşmeli memurlar bu ay kadroya geçecek
Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söyledi.
Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuştu.
Asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili de komisyonda açıklama yaptı.
Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.
EYT aralıkta Meclis'te
Bakan Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili de konuştu.
Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" dedi.
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