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Bakan Bilgin'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren '3600 ek gösterge' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, " '3600 ek gösterge meselesinde son aşamaya gelindiğini, mayıs ayında çalışmayı tamamlayarak Meclis'e intikal ettirmek istiyoruz' dedi.

Ekonomi 04.04.2022, 12:25
Bakan Bilgin'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren '3600 ek gösterge' açıklaması

Bakan Bilgin'den enflasyonda görülen artış üzerine açıklama yaptı. Ek gösterge düzenlemesine de değinen Bilgin '3600 ek gösterge meselesinde son aşamaya gelindiğini, mayıs ayında çalışmayı tamamlayarak Meclis'e intikal ettirmek istiyoruz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenecek "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışına katıldı.

Bilgin, açılışta açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Bilgin, enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak "ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye'de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye'ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım." ifadesini kullandı.

TEMMUZ AYINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Bakan Bilgin, açıklanan enflasyon sonrası Temmuz ayında ikinci zam beklentisiyle ilgili olarak "Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak Enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50'lik reel bir artış gerçekleştirdik. Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAYIS'TA MECLİS'E GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge meselesinde son aşamaya gelindiğini, mayıs ayında çalışmayı tamamlayarak Meclis'e intikal ettirmek istediklerini belirtti.

#3600 ek gösterge #Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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